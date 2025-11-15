Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma
Fabrizio Violi: 'Capita troppo spesso che entrino nelle mire di ladri e rapinatori, servono più controlli'
Al termine di questo brutto episodio, poi, sono diversi i ringraziamenti da fare: innanzitutto a lui, che incorrendo in un grande rischio personale, ha tentato con coraggio di fermare il malvivente, azione che gli è costata una ferita da coltello, riuscendo in ogni caso a recuperare la cassa che il rapinatore stava cercando di rubare; poi alle dottoresse Valentina Arata e Antonella Benassi, le due farmaciste in servizio che si sono comportate da manuale, con professionalità e sangue freddo, sia facendosi da parte durante la rapina, sia prestando un primo, pronto soccorso al signor Abaslami, che una volta ferito è ritornato all’interno della farmacia ed è stato fatto distendere sul lettino situato nella sala utilizzata per gli elettrocardiogrammi, in attesa dell’arrivo dell'ambulanza. A tutti loro vanno i nostri ringraziamenti e il nostro encomio'. Sono queste le parole del presidente di Federfarma Modena Fabrizio Violi e della direttrice della Farmacia Madonna della Neve di Modena, Silvia Anderlini, a seguito della tentata rapina e della colluttazione avvenuta nei pressi della farmacia.'Questo episodio – continua Violi,
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euroArticoli Recenti
Maltempo, domani allerta arancione in Emilia centrale
Tumori della pelle: nuova scoperta Unimore
Senza permesso di soggiorno e con precedenti, fermato al Novi Sad: sarà espulso
Al Policlinico di Modena un nuovo spazio dedicato ai bambini negli ambulatori di Ortopedia