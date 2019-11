A Modena, IMD il poliziotto che ha arrestato Brusca e Provenzano

Contrastare le mafie con la società civile: incontro con IMD, un poliziotto in incognito'. E' questo il titolo dell'incontro che si terrà domani giovedì 28 novembre alle 20.45 presso l'associazione culturale Amici del libro in via San Giovanni Bosco 153 a Modena.

IMD è un nome in codice di un investigatore, poliziotto ispettore della Squadra Mobile di Palermo che ha partecipato con i suoi compagni della Catturandi all'arresto di boss mafiosi tra i quali Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, Salvatore e Sandro Lo Piccolo, Vito Vitale. Pluridecorato, promosso per tre volte per merito straordinario, oggi si occupa di criminalità straniera. Per la prima volta ha deciso di spiegare i dettagli delle sue indagini, nel suo ultimo libro, 'Mafia nigeriana' edito da Flaccovio.

IMD è inoltre il fondatore dell'associazione no profit 100x100 in Movimento che si occupa di promuovere la cultura della legalità anche nei nostri territori.

A moderare la serata sarà Cinzia Franchini, coeditrice del quotidiano on-line 'La Pressa'. L'incontro è organizzato dall'associazione 100X100 in Movimento con la collaborazione de 'La Pressa' e dell'associazione culturale 'Amici del Libro'.