A San Cesario una sera di solidarietà per la riqualificazione del Centro oncologico modenese

Associazione Angela Serra: 'Questa cena non rappresenta la conclusione ma l’inizio di un percorso, punto di partenza per continuare insieme la raccolta fondi'

Una serata di solidarietà per il futuro del Centro Oncologico Modenese. Sabato a Villa Graziosa a San Cesario sul Panaro, si è tenuta una cena di beneficenza promossa dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, che ha visto la partecipazione di oltre 140 persone tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario e universitario, del settore privato e della società civile. L’iniziativa è stata non solo un momento di incontro e condivisione, ma anche un’importante occasione per presentare pubblicamente il progetto di riqualificazione del Centro Oncologico Modenese, già avviato grazie all’impegno dell’Associazione e al sostegno delle istituzioni locali.
Durante la serata, condotta da Sofia Malagoli, è stato illustrato il lavoro già completato nell’area esterna del COM, completamente rinnovata e resa più accogliente e funzionale per pazienti, familiari e personale sanitario. Al tempo stesso, è stata ribadita l’esigenza di raccogliere ulteriori fondi — servono circa 300.000 euro ancora — per proseguire con gli interventi di riqualificazione interna della struttura, con l’obiettivo di rendere i diversi piani del Centro più funzionali e adeguati alle necessità di chi vi opera e di chi vi è accolto. I presenti oltre a sostenere l’iniziativa attraverso la cena, hanno contribuito acquistando i biglietti della lotteria benefica indetta dall’Associazione e fatto ulteriori donazioni.
L’estrazione della Lotteria avverrà il 18 ottobre e l’intero ricavato sarà destinato al progetto di riqualificazione del COM. Come ha sottolineato l’Associazione Angela Serra, 'questa cena non rappresenta la conclusione ma l’inizio di un percorso: un punto di partenza per continuare insieme il lavoro di raccolta fondi e sensibilizzazione dell’intera comunità modenese, con l’obiettivo di restituire alla città di Modena e al suo territorio un Centro Oncologico sempre più accogliente, funzionale e all’avanguardia'. Chiunque desideri sostenere il progetto può farlo con una donazione all’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro indicando nella causale “riqualificazione COM” al seguente IBAN:IT70W0200812932000002945223 – ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA PER LA RICERCA SUL CANCRO'.
