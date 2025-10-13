A San Cesario una sera di solidarietà per la riqualificazione del Centro oncologico modenese
Associazione Angela Serra: 'Questa cena non rappresenta la conclusione ma l’inizio di un percorso, punto di partenza per continuare insieme la raccolta fondi'
Durante la serata, condotta da Sofia Malagoli, è stato illustrato il lavoro già completato nell’area esterna del COM, completamente rinnovata e resa più accogliente e funzionale per pazienti, familiari e personale sanitario. Al tempo stesso, è stata ribadita l’esigenza di raccogliere ulteriori fondi — servono circa 300.000 euro ancora — per proseguire con gli interventi di riqualificazione interna della struttura, con l’obiettivo di rendere i diversi piani del Centro più funzionali e adeguati alle necessità di chi vi opera e di chi vi è accolto. I presenti oltre a sostenere l’iniziativa attraverso la cena, hanno contribuito acquistando i biglietti della lotteria benefica indetta dall’Associazione e fatto ulteriori donazioni.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia
Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina MuzzarelliArticoli Recenti
Modena, via Portogallo, degrado senza controllo: discariche a cielo aperto, intorno all'area nomadi il caos
Sciopero all’agenzia Dire: 'Stipendi a rate e non garantiti, ora basta'
Giovani violenti: scontro a calci pugni e cinghiate tra ragazzi in centro a Modena
Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'