A San Cesario una sera di solidarietà per la riqualificazione del Centro oncologico modenese

Una serata di solidarietà per il futuro del Centro Oncologico Modenese. Sabato a Villa Graziosa a San Cesario sul Panaro, si è tenuta una cena di beneficenza promossa dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, che ha visto la partecipazione di oltre 140 persone tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario e universitario, del settore privato e della società civile. L’iniziativa è stata non solo un momento di incontro e condivisione, ma anche un’importante occasione per presentare pubblicamente il progetto di riqualificazione del Centro Oncologico Modenese, già avviato grazie all’impegno dell’Associazione e al sostegno delle istituzioni locali.Durante la serata, condotta da Sofia Malagoli, è stato illustrato il lavoro già completato nell’area esterna del COM, completamente rinnovata e resa più accogliente e funzionale per pazienti, familiari e personale sanitario. Al tempo stesso, è stata ribadita l’esigenza di raccogliere ulteriori fondi — servono circa 300.000 euro ancora — per proseguire con gli interventi di riqualificazione interna della struttura, con l’obiettivo di rendere i diversi piani del Centro più funzionali e adeguati alle necessità di chi vi opera e di chi vi è accolto. I presenti oltre a sostenere l’iniziativa attraverso la cena, hanno contribuito acquistando i biglietti della lotteria benefica indetta dall’Associazione e fatto ulteriori donazioni.L’estrazione della Lotteria avverrà il 18 ottobre e l’intero ricavato sarà destinato al progetto di riqualificazione del COM. Come ha sottolineato l’Associazione Angela Serra, 'questa cena non rappresenta la conclusione ma l’inizio di un percorso: un punto di partenza per continuare insieme il lavoro di raccolta fondi e sensibilizzazione dell’intera comunità modenese, con l’obiettivo di restituire alla città di Modena e al suo territorio un Centro Oncologico sempre più accogliente, funzionale e all’avanguardia'. Chiunque desideri sostenere il progetto può farlo con una donazione all’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro indicando nella causale “riqualificazione COM” al seguente IBAN:IT70W0200812932000002945223 – ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA PER LA RICERCA SUL CANCRO'.