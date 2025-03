A Carla Palumbo di Unimore il 'Premio alla carriera in fisiopatologia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla Prof.ssa Carla Palumbo, docente di Anatomia umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Unimore e del CdS in Medicina e Chirurgia per gli studenti sia civili sia militari, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze e da sempre impegnata nello studio dell’isto-fiso-patologia dei tessuti calcificati, è stato attribuito dal “Centre for Women Development of Venus International Foundation” il premio “Lifetime Achievement in Physiopathology”.



Si tratta di un riconoscimento, assegnato nell’ambito del 10th Annual Women's Meet – AWM 2025, l’annuale meeting internazionale che sostiene e promuove l’attività scientifica e imprenditoriale femminile, tenutosi nei giorni scorsi in India, a Chennai.

Nell’ambito del meeting, la Prof.ssa Palumbo è stata anche Invited Speaker ed ha tenuto un’apprezzata relazione dal titolo “Pal-OS® – An Innovative Proposal Aimed to Strategies of Regenerative Medicine for Critical-Sized Bone Lesions”, nel contesto della quale ha illustrato il brevetto Unimore (depositato nel 2020/21) inerente l’utilizzo degli ossicini sclerali per le strategie di medicina rigenerativa tese al recupero di severe lesioni scheletriche, il marchio d’impresa Pal-OS® (depositato individualmente nel 2022) e il modello di studio CAM Assay, alternativo alla sperimentazione animale (per il quale ha ricevuto fondi dalla Regione ER ed una borsa di ricerca per il reclutamento di una giovane dedicata allo sviluppo del modello).

Con la stessa idea brevettuale e l’associato marchio d’impresa si era classificata al secondo posto, nella categoria MED-TECH, nell’ambito del Premio Proprietà Intellettuale 2023, promosso dal Ministero del Made in Italy per l'imprenditoria femminile.La Prof.ssa Carla Palumbo coordina la Sezione di Morfologia Umana del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore e accanto all’attività di docenza e di terza missione, svolge un’intensa attività di ricerca dedicata in particolare alle problematiche dei tessuti calcificati.