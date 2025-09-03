Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Accademia Militare di Modena, allievi del 205esimo corso ricevono il grado da Ufficiale

Accademia Militare di Modena, allievi del 205esimo corso ricevono il grado da Ufficiale

Si è svolta ieri, nel Cortile d’Onore dell’Accademia Militare di Modena, la cerimonia di consegna del grado di Sottotenente ai 152 frequentatori del 205esimo corso “Fierezza”. A presiedere l'evento il Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Stefano Messina che ha consegnato il grado all’ Allievo Capo Scelto di Reggimento Rosa Zurino.
Presenti i familiari degli Allievi che hanno potuto condividere, con la grande famiglia dell’Esercito, l’onore di apporre i gradi ai neo Ufficiali, a dimostrazione del costante supporto verso la scelta intrapresa e del sentimento di orgoglio per il raggiungimento di un traguardo tanto ambito.
Il Generale Messina, rivolgendosi ai neo promossi Sottotenenti, futuri Comandanti, ha evidenziato l’importanza di questa cerimonia sottolineando: 'Il grado che oggi vi viene conferito segna un passaggio fondamentale e vi proietta verso responsabilità sempre maggiori, che vi attendono nel vostro ruolo di Comandanti di uomini e donne dell’Esercito. Siate esempio costante e impegnatevi a non smettere mai di crescere, tanto sul piano professionale quanto su quello umano. Affrontate ogni sfida con entusiasmo sincero e con la generosità che deve contraddistinguere chi ha scelto di servire le Istituzioni'.
I sottotenenti proseguiranno il loro iter formativo frequentando il terzo anno presso l’Accademia Militare di Modena che è impegnata nella formazione
di circa 700 frequentatori di diversi corsi di laurea quali Scienze Strategiche, Ingegneria, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Veterinaria e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Contestualmente sono giunti a Modena gli Aspiranti Allievi Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri per completare l’iter selettivo previsto ai fini dell’ammissione alla frequenza del 207esimo corso Fermezza dell’Accademia Militare.
Il concorso pubblico, che per il 207esimo corso ha contato complessivamente oltre 10.000 domande, e prevede un tirocinio di 30 giorni quale ultima fase concorsuale seguito della formazione delle graduatorie di merito, avverrà l’ammissione ai corsi solo dei primi 171 concorrenti per l'Esercito e 65 per l'Arma dei Carabinieri.
