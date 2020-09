'Addio a Mussini, imprenditore illuminato e dalle spiccate doti umane'

‘La morte di Giuseppe Mussini rappresenta una perdita enorme per il territorio e l’economia italiana. Mussini da amministratore delegato della Panaria ha dimostrato una capacità imprenditoriale associata a una forte responsabilità di impresa che lo collocano tra i più grandi imprenditori italiani. Con lui l’azienda ha superato crisi importanti dovute a fattori esterni senza rinunciare allo sviluppo su scala globale e alla innovazione. Una capacità di visione commerciale rara, un dono che raramente è associato a un carattere solare, brillante e attento all’ascolto. Personalmente sono vicino alla sua famiglia e ai dirigenti e a tutti i lavoratori del gruppo’. Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti insieme alla deputata Lega

Benedetta Fiorini nel giorno dei funerali di Giuseppe Mussini, morto ieri a 57 anni ‘La scomparsa di Giuseppe Mussini lascia un vuoto incolmabile per il distretto ceramico e per il territorio modenese - aggiungono il commissario Davide Romani e il consigliere regionale Lega Stefano Bargi -. Il suo lavoro e la sua testimonianza rappresentano una eredità importante per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo’.

