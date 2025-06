Affidabilità della prova scientifica: Stefano Mazzi ne parla a Modena

'Quanto è affidabile la prova scientifica? Quanto è definitiva? Quanto c'è di interpretazione della scienza?'. Le domanda di Stefano Nazzi anticipano alcuni dei temi che saranno affrontati domani, sabato 7 giugno, a partire dalle 15 alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (Palazzo Molza, via Ganaceto 134) nel corso dell'incontro del giornalista con la comunità medico-legale. L'evento, che costituirà l'appuntamento di chiusura del IV Congresso Inter(national) Gruppi SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche) promosso dalla SIMLA con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell'Università di Modena e Reggio Emilia e l'importante sostegno della Fondazione di Modena, sarà moderato dal dott. Franco Marozzi, vicepresidente e responsabile della comunicazione della Società Scientifica.'Sarà l'occasione per affrontare diverse tematiche di interesse pubblico - spiega il vicepresidente SIMLA - a partire dal rapporto dei media con le scienze forensi, evidenziando il ruolo che possono avere gli esperti medico legali nella ricostruzione giornalistica dei casi di cronaca, ma anche nell'esame del DNA come prova principe e quindi la narrazione dei casi di cronaca nera tra esigenze dei lettori e un giornalismo accurato e scientifico.Centralità ovviamente sarà fornita al ruolo della prova scientifica nella costruzione dei casi in tribunale'.A dialogare con Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, autore del celebre podcast Indagini, della trasmissione televisiva 'Delitti in famiglia' e di numerosi libri di grande successo, ci saranno il professore Franco Introna, presidente SIMLA e Ordinario di Medicina Legale all'Università di Bari, la dott.ssa Mirella Gherardi, Consiglio direttivo SIMLA e Medico legale AUSL Valle d’Aosta, la prof.ssa Isabella Merzagora, Past President della Società Italiana di Criminologia, Ordinaria di Criminologia, Istituto di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano e la prof.ssa Susi Pelotti, Ordinaria di Medicina Legale Università di Bologna.L'evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti ma è obbligatoria la prenotazione via mail all'indirizzo simlaconvegno@brizzicomunicazione.it