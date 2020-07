Affitti veloci e scontati, ma di veloce c'era solo la beffa

Modena

Non era un caso che la maggior parte di 'utenti' del servizio fosse straniera: col miraggio di 'un percorso facilitato per affittare un immobile', insieme a uno 'sconto sostanzioso' promesso sull'affitto, tutti o quasi versavano 250 euro per 'un foglietto' con 'una decina di numeri di telefono' sopra. Alla fine, si sono rivelati soldi buttati. È la storia di un'agenzia immobiliare-non agenzia, come la chiama Federconsumatori, attiva fino a qualche tempo fa aOperava in via Verdi, nell'area del viale Ciro Menotti, ma ora l'insegna e' sparita e i telefoni squillano a vuoto. Si chiamava 'Casa Veloce' e online presentava diverse sedi in Italia, tranne proprio quella modenese. Tuttavia, qualcuno aggiorna quotidianamente le inserzioni relative a, che appaiono in rete. Inserzioni di appartamenti in affitto a prezzi spesso ridottissimi: una volta aperta l'inserzione, come per magia, 'l'appartamento di 130 metri quadri in affitto' in citta', a 420 euro, si trasforma in 'una semplice stanza in affitto'.Mancano le foto, perche' Casa Veloce non ha immobili da affittare ma semplicemente raccoglie in rete informazioni su immobili in affitto, come se non ce ne fossero gia'. Federconsumatori sta seguendo la questione e invita chi ha versato i 250 euro a farsi vivo, ma piu' in generale osserva: 'Questo e' il caso dell'agenzia-non agenzia, ma cosa succede nelle vere agenzie immobiliari a? Sono molti i segnali negativi. Si tratta di un settore composto da una infinita' di soggetti, probabilmente troppi, dove non sono rare l'improvvisazione degli operatori e la scarsa professionalita''.