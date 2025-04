Agente PL fuori servizio aiuta a bloccare ladro in fuga

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nella serata di sabato 5 aprile, intorno alle 20.15, un agente della Polizia locale di Modena libero dal servizio e con la propria famiglia, è intervenuto in via Sandro Cabassi 41 a supporto delle guardie giurate del supermercato Eurospar, che stavano inseguendo una persona appena uscita dal supermercato con della merce rubata.

L'ispettore, accortosi di quanto stava accadendo, è prontamente intervenuto contribuendo al fermo dell’uomo, che è stato poi identificato grazie all’arrivo di una pattuglia inviata in supporto.

L’autore del furto aveva sottratto generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di circa 40 euro. La refurtiva è stata inventariata e restituita al punto vendita.

'L’episodio - ha commentato il Comandante della Polizia locale, Alberto Sola - sottolinea la dedizione e il senso del dovere che anima gli appartenenti alla Polizia locale, a cui va il mio plauso, disposti a farsi carico dei problemi della comunità anche quando sono fuori dall'orario di servizio’.