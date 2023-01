Agenti PL sbloccano caldaia di anziana rimasta al freddo

Intervento nella notte in un appartamento in centro storico, a seguito della richiesta aiuto della donna sola in casa

Visto che il problema era 'solo' quello della caldaia in blocco, risolvibile con alcuni passaggi, gli agenti di Polizia Locale di Modena allertati dalla richiesta di aiuto di una donna rimasta al freddo nell'appartamento in cui vive sola, si sono trasformati in manutentori. In grado di riavviare il sistema e risolvere il problema. Unendo anche un momento di socialità per la persone.



Ricevuta la telefonata dell'anziana che chiedeva una mano a seguito del blocco della caldaia che aveva fatto precipitare la temperatura di casa, la sala operativa del Comando di via Galilei ha inviato sul posto le pattuglie impegnate nei servizi notturni sul territorio. Gli operatori, accolti dall’anziana nell’appartamento in cui vive da sola, hanno recuperato la documentazione della caldaia e, verificandone le modalità di funzionamento, hanno provveduto a riattivarla, consentendo quindi alla temperatura di risalire. A mandarla in “blocco” era stato con tutta probabilità un guasto. La signora è stata nvitata a contattare il servizio di manutenzione per evitare che il problema all’impianto si possa ripetere.





