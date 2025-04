Agriturist Emilia Romagna: Sold out per Pasqua, e aumentano gli stranieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Continua il trend positivo dell’agriturismo in occasione delle festività più celebrate. 'Sold out per Pasqua e andamento favorevole anche per i ponti di fine aprile, sale al completo già da qualche giorno per i pranzi tradizionali del 20 e di Pasquetta' - osserva Gianpietro Bisagni, presidente regionale di Agriturist, che rappresenta gli agriturismi associati a Confagricoltura. L’agriturista tipo in Emilia-Romagna è soprattutto italiano ma stanno tendenzialmente aumentando le presenze straniere in particolare dalla Germania e dalla Francia, grazie a prenotazioni on line spesso last minute, e nonostante la concorrenza agguerrita degli affitti brevi.



Bene anche le richieste per soggiorni e ristorazione in concomitanza con grandi eventi o fiere nelle città limitrofe ed è picco di prenotazioni legate alle manifestazioni dell’Autodromo di Imola (due gli appuntamenti importanti: la 6 Ore WEC il 18-20 aprile e il GP di Formula 1 il 16-18 maggio).'Il 46% del valore dei primi dieci prodotti certificati DOP e IGP italiani è rappresentato da produzioni emiliano–romagnole - ricorda Bisagni - la vacanza in agriturismo richiama chi vuole vivere un’esperienza nell’esperienza alle radici dell’enogastronomia locale nei caseifici, nelle cantine e nei frantoi, chi vuole fare un viaggio nel viaggio, in bici o a piedi lungo i cammini. Ma il potenziale attrattivo immenso, essenziale per destagionalizzare sempre di più l’attività, rimane inespresso per via dei vincoli che ancora limitano la capacità ricettiva e la somministrazione di cibo in agriturismo, secondo la legge regionale n.4/2009 oramai vecchia e obsoleta'. Di più. Il turista moderno è alla ricerca di nuove forme di ospitalità open air: casette sull’albero, particolari alloggi mimetizzati nel paesaggio o campeggi insoliti come il glamping. 'Attendiamo il via libera per innovare le nostre strutture e rispondere a un target crescente', conclude il presidente di Agriturist Emilia Romagna.