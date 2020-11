'Al XXII aprile lo spaccio aumenta, valuteremo vigilanza privata'

'Utilizzare il servizio offerto da una agenzia privata per la gestione della vigilanza al parco XXII aprile e zone limitrofe, dove la situazione legata allo spaccio è tutt'altro che migliorata. Purtroppo le risposte promesse dalle istituzioni ed in particolare dal Comitato per l'ordine e la sicurezza dove avevamo portato anche la petizione per la richiesta di un presidio fisso, non sono arrivate ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Lo spaccio dilaga non solo nella notte ma anche durante il giorno, incrementando non solo i rischi per la sicurezza ma ora anche quelli di sicurezza sanitaria. Una situazione esasperante che ci porta a valutare l'offerta di una società che offre questo servizio di vigilanza su area pubblica. Una ipotesi che stiamo valutando sia sotto l'aspetto giuridico, per muoverci ovviamente all'interno della legge, sia sotto il profilo della spesa. Si tratta ovviamente di un servizio a pagamento che dovrebbe essere finanziato da una platea estesa di soggetti cittadini interessati. Ci confronteremo con i residenti per valutarne opportunità e fattibilità'.Questo quanto comunicato dai referenti del Comitato cittadino Viale Gramsci e dintorni, da anni noto per la propria attività contro il degrado e lo spaccio ed il miglioramento della zona compresa tra R-Nord, Parco XXII aprile, via Canaletto Sud ex mercato bestiame. Un'area che, come quella del Novi Sad e Tempio stazione, è da tempo anche al centro dell'attenzione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura per i problemi legati allo spaccio, al degrado urbano e alla prostituzione. Comitato tecnico che diverse volte ha aperto le porte al contributo diretto del Comitato dei cittadini stesso.'Un contributo non soltanto di denuncia ma anche e soprattutto di proposta, sottolineano i membri del comitato, che però non ha portato né ai risultati né alle risposte che ci erano state promesse'.A conferma dei problemi costanti e quotidiani i referenti del comitato hanno diffuso anche alcune immagini scattate ieri. Gruppi di stranieri dai quali si staccano, alla chiamata o all'arrivo di acquirenti, singoli persone che si recano in luoghi specifici (muretti o aiuole con siepi e arbusti), in cui viene nascosta la droga da vendere a richiesta.'Purtroppo la situazione qui, al Parco XXII aprile anziché migliorare e peggiorata, e siamo veramente esasperati' - concludono i referenti del comitato