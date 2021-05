Alla Ferrari il posto di lavoro più ambito d'Italia

Ferrari è il datore di lavoro più ambito in Italia. Lo ha stabilito la ricerca del Randstad Employer Brand 2021, un’approfondita indagine globale sull'employer branding. Secondo il sondaggio, il 74,3% di italiani sogna di lavorare nella Casa di Maranello, che si posiziona al primo posto fra le società italiane più attrattive per cinque aspetti: equilibrio fra vita privata e lavorativa, atmosfera di lavoro piacevole, retribuzione & benefits, sicurezza del posto di lavoro e reputazione del brand.“Questo premio conferma la vicinanza degli italiani a Ferrari e riconosce il nostro impegno per unambiente di lavoro dove ciascuno possa esprimere la sua passione, creatività e talento – hacommentato Michele Antoniazzi, Chief Human Resources di Ferrari – Formazione, inclusione ebenessere sono i temi su cui attualmente siamo più focalizzati, oltre a quelli emersi nella ricerca. Nesono esempi recenti il programma “Back on Track”, che ha consentito di far ripartire in sicurezzal’attività produttiva nel difficile contesto della pandemia, la certificazione della parità salariale fra donnee uomini ottenuta lo scorso anno e le crescenti opportunità formative per le nostre persone”.La ricerca del Randstad Employer Brand 2021 è condotta da Randstad su oltre 190.000 persone in 34Paesi del mondo, con quasi 6.500 aziende analizzate in modo indipendente per misurarne il livello diattrattività come datori di lavoro. In Italia sono state intervistate 6.581 persone di età compresa tra 18e 65 anni.