Allarme criminalità, Modena 12esima peggior città italiana

Modena è la12esima peggior provincia italiana per indice di criminalità su 106 province. A certificarlo è la classifica del Sole24Ore sulla base del totale dei delitti commessi e denunciati. A Modena e provincia le denunce sono state complessivamente 26.328, ossia 3.722 ogni 100mila abitanti. Maglia nera per Milano, seguita da Bologna e Rimini. Davanti a Modena anche Prato, Firenze, Torino, Roma, Imperia, Livorno, Genova e Foggia. Nel dettaglio Modena si piazza al sesto posto per furti, al terzo per furti in abitazione, al 15esimo per rapine, al 14esimo posto per danneggiamenti, al 56esimo posto per truffe e frodi informatiche, al 16esimo posto per violenze sessuali, al 75esimo posto per sfruttamento della prostituzione, al 70esimo posto per omicidi,