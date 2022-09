Alle scuole superiori modenesi gli studenti salgono a 35.000

Sono oltre 35 mila gli studenti delle scuole superiori modenesi che iniziano l’anno scolastico giovedì 15 settembre, circa 500 in più rispetto l’anno precedente a causa dell’incremento delle iscrizioni, anche da parte di studenti provenienti da altre province.Non ci saranno restrizioni particolari, sia per quanto riguarda le regole di distanziamento tra i banchi, sia nell’uso delle mascherine, non più necessario salvo casi di sintomatologia riconducibile al covid o per gli studenti più fragili.Durante l’estate la Provincia ha eseguito una serie di interventi di manutenzione straordinaria che riguardato, tra l’altro, il rifacimento dei servizi igienici al liceo Muratori San Carlo di Modena, al Corni di largo Aldo Moro e al liceo scientifico Wiligelmo, il rifacimento delle linee principali di distribuzione del riscaldamento, sempre al Wiligelmo, l’installazione di nuovi infissi al liceo Fanti di Carpi, con il rifacimento dei servizi igienici e i lavori di sostituzione dei serramenti esterni all'istituto Baggi di Sassuolo e al Levi Paradisi di Vignola.L’istituto Levi di Vignola ospita 1516 studenti in 63 classi, mentre l’istituto Paradisi conta 1640 studenti iscritti e 70 classi.Complessivamente la Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.