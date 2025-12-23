Allerta arancione su Modena: piogge intense, rischio frane e fiumi in aumento

Domani la provincia di Modena sarà interessata da un’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica, nell’ambito del peggioramento meteorologico che colpirà gran parte dell’Emilia-Romagna. Sono previste piogge intense e persistenti, in particolare sui settori collinari e montani, con possibili fenomeni di ruscellamento, frane e smottamenti.

Le precipitazioni potranno determinare innalzamenti significativi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con il rischio di superamento della soglia 2, soprattutto nei bacini minori. La situazione sarà costantemente monitorata dal Centro operativo regionale (Cor), che resterà attivo 24 ore su 24 in coordinamento con sindaci e prefetture.

Sull’Appennino modenese è attesa neve a quote superiori ai 700 metri, con accumuli che potranno raggiungere 20–30 centimetri sui crinali, creando possibili disagi alla viabilità. Le autorità raccomandano la massima prudenza, in particolare nelle aree prossime a corsi d’acqua e lungo le strade collinari e montane.