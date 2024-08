Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il ministero della Salute, infatti, ha esteso fino a mercoledì il bollino rosso per la città di Bologna (l'unica monitorata dell'Emilia-Romagna), che l'Arpae ha esteso, sempre fino a mercoledì, la previsione di disagio bioclimatico da Rimini a Piacenza, fatta eccezione per le aree montane e collinari.La protezione civile ha quindi emesso un'allerta gialla per temperature estreme sulla pianura di Bologna, Modena e Ferrara e sulla collina bolognese, con massime attorno ai 38 gradi. Non sono esclusi però temporali sparsi di breve durata sui rilievi che potranno estendersi alla pianura circostante, come recita l'allerta meteo.