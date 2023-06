Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Regione Emilia Romagna, infatti, ha prorogato i termini per l’esecuzione dei lavori e per la presentazione delle rendicontazioni la cui scadenza era prevista per il 30 settembre 2023. Il provvedimento riguarda i privati e le attività economiche che avevano presentato la domanda di risarcimento entro il termine del 17 dicembre 2021 (17 privati e 15 imprese).Ai fini della liquidazione sarà necessario presentare la documentazione valida ai fini fiscali (fatture, ricevute e scontrini fiscali parlanti) e i relativi mezzi di pagamento (come bonifici bancari o altro mezzo che consenta la tracciabilità del pagamento) che provino le spese sostenute rispetto ai danni dichiarati e alla richiesta di contributo.Per inviare la documentazione e chiedere informazioni si può scrivere alla mail info.protezionecivile@comune.modena.it).Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata del sito del Comune di Modena.