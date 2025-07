Amo, non solo prelievi: col bancomat assegnato a Reggianini pagamenti non compatibili per oltre 24mila euro

Emergono ulteriori dettagli nello scandalo Amo e sull'ammanco complessivo da 515mila euro. Al di là dei bonifici anomali per oltre 450mila euro, i riflettori restano accesi sull'uso del bancomat assegnato a Stefano Reggianini.

A quanto pare collegati ai conti Amo (conti presenti su tre banche diverse) vi erano due bancomat e due carte di credito. Due assegnate all'ex amministratore Reggiani e due assegnate al direttore Berselli. Quelli a disposizione di Berselli pare fossero usati solo dallo stesso, mentre il bancomat di Reggianini ed il relativo Pin erano conservati nella cassetta di sicurezza all’interno di Amo alla quale - sempre stando alla versione dell'agenzia - poteva accedere l'ex dipendente.

Come dato conto da La Pressa, solo nel 2024 e nei primi mesi del 2025 allo sportello bancario risultano essere stati effettuati prelievi in contanti per un totale di oltre 22mila euro: a quanto pare era l'amministratore unico Reggianini ad effettuare i prelievi su esplicita richiesta della ex dipendente, teoricamente con la 'scusa' di rimpinguare la giacenza di cassa.

Ma dal 2022 (anno in cui si è insediato come amministratore Reggianini) al 2025 risultano anche essere stati effettuati pagamenti a mezzo Pos per oltre 24mila euro con descrizione contabile non coerente rispetto al beneficiario o con attività ritenuta non compatibile con quella svolta da Amo per oltre 24mila euro. Si tratterebbe dunque di pagamenti Pos col bancomat a disposizione di Reggianini, al quale - come detto - per Amo poteva accedere anche l'ex dipendente.

Giuseppe Leonelli