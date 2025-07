Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Mentre la Procura, come dichiarato dall'amministratore unico Andrea Bosi, ha aperto ufficialmente un fascicolo sul caso Amo e sull'ammanco da 515mila euro, l'attenzione di chi è chiamato a svolgere indagini interne si sposta sul tema dei prelievi o i pagamenti col Pos del bancomat. Come reso noto da La Pressa all’ex amministratore unico Stefano Reggianini erano state assegnate una carta di credito e un bancomat. Il bancomat e il Pin per usarlo erano depositati nella cassetta di sicurezza all’interno di Amo e la dipendente, stando a quanto affermato da Amo, poteva accedere a tale cassetta.

La donna, sempre stando alla tesi di Amo, avrebbe effettuato pagamenti Pos col bancomat di Amo pari a quasi 25mila euro dal 2022 al 2025. Ma quello che desta ancor più perplessità sono i prelievi in contanti. Questi prelievi allo sportello bancario risultano essere stati effettuati solo nel 2024 e nei primi mesi del 2025, per un totale di oltre 22mila euro, di cui 9mila solo nel primo trimestre di quest'anno.

Ma chi effettuava fisicamente i prelievi? Sempre stando a quello che risulta dalla tesi Amo, era l'amministratore unico Reggianini ad effettuare i prelievi su esplicita richiesta della ex dipendente, per rimpinguare la giacenza di cassa, ma i 22mila euro non sarebbero poi transitati dal conto contabile intestato alla cassa contante, ma imputati direttamente a costo. Secondo Amo le operazioni anomale individuate (questa dei contanti come le altre che presentano riflessi sulle scritture contabili), sarebbero state palesemente modificate, dalla presunta responsabile dell'ammanco, per occultare i reali movimenti.

Giuseppe Leonelli