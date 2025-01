Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nuovo allarme nell'area del deposito dei bus seta via Sant'Anna a Modena. Ignoti si sarebbero introdotti nella notte all'interno dell'area del deposito, dove già nei mesi scorsi si erano verificate accessi abusivi di una persona poi arrestata che aveva omesso i blocchi del quadro per la partenza. Questa volta ad essere presi di mira sono state le macchinette emettitrice di biglietti che ora contengono anche soldi.Questa mattina, a partire dalle 5:30, ad inizio turno, i conducenti di Seta hanno trovato decine aperte e svuotate. Ormai non un episodio isolato, ma una ripetizione di eventi che si sono verificati più volte all’interno dello stesso deposito, creando non solo danni materiali, ma anche disagi nel servizio di trasporto pubblico.La situazione sta sollevando gravi preoccupazioni, come sottolineato dall'USB L.

P.

, che chiede interventi immediati per garantire la sicurezza del personale e l'integrità del servizio e la sicurezza del deposito con centinaia di mezzi all'interno anche soprattutto dopo gli ultimi casi di accesso abusivo che hanno creato danni all'interno. 'Ci chiediamo come sia possibile che persone con cattive intenzioni riescano a entrare così facilmente nel piazzale dei bus, compiendo azioni che mettono in pericolo sia la sicurezza dei lavoratori che la puntualità delle corse', ha dichiarato un rappresentante del sindacato.Oltre ai danni diretti, i sabotaggi hanno causato ritardi nelle corse, generando disagi tra i passeggeri e compromettendo l’efficienza del servizio pubblico. Per USB L.P. è 'urgente un potenziamento dei controlli e una sorveglianza adeguata per prevenire ulteriori atti di vandalismo e garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico. Le autorità locali sono chiamate a intervenire con decisione per tutelare un servizio vitale per la città di Modena' - chiude USB.