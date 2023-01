Al XXII aprile si continua a spacciare: arrestato 22enne

I Carabinieri lo hanno notato mentre cedeva una dose di cocaina e sono intervenuti immediatamente. Vista la flagranza del reato per il 22enne spacciatore è scattato l'arresto. E' successo alle ore 14, al parco XXII aprile di Modena, nel corso dei controlli antispaccio che si concentrano nelle aree più a rischio, e le aree adiacenti al parco, viale Gramsci, via Attiraglio, R-Nord, lo sono.





Ma è nella parte sud del parco, nei pressi di via Due Canali che i controlli hanno dato l'esito più importante. Fermo immediato per lo spacciatore che dopo una notte in Caserma sarà portato davanti al giudice domani mattina per il processo in direttissima, e segnalazione alla prefettura come assuntore di droga, per il cliente. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto altre tre dosi di eroina e 155 euro in contanti.