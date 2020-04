Ancora tanti in giro: 23 sanzionati dai Carabinieri in un pomeriggio

Ci sono diverse persone che ancora circolano e si spostano, a piedi, in bicicletta, in auto senza un giustificato motivo, da un Comune all’altro, in violazione delle norme in vigore. I Carabinieri del comando provinciale di Modena, nelle varie articolazioni dislocate sul territorio provinciale, hanno sanzionato amministrativamente, soltanto nel pomeriggio di ieri, 23 persone: Tre persone nei comuni montani, nel sassolese 7 persone, per lo più in auto; nell'area nord cinque persone sono state sanzionate poiché circolavano all’interno del proprio comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e per essersi spostati senza validi motivi al di fuori del proprio comune di residenza. A Mirandola due ventenni a piedi.Ma c'è anche chi viene colto a vagare in giro per cause gravi ed indipendenti dalla propria volontà. Come è successo a Carpi dove la scorsa notte, alle 3,30 i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carpi, a seguito di telefonata pervenuta al 112, sono intervenuti in via Mulini dove una persona, un uomo 52enne di Carpi, che stava vagando in stato confusionale. I militari sono intervenuti per aiutarlo, allontanandolo prima di tutto dalla strada dove si trovava in condizione di forte pericolo. L’uomo, privo di documenti, è stato trasportato in ospedale dove gli accertamenti hanno rilevato la sua identità ed il fatto che era già seguito da tempo dai servizi sociali