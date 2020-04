Apocalisse nelle cra modenesi, Volta Pagina: 'Serve verità'

'Il Comune deve dirci tutto. Non può essere nemmeno parzialmente reticente sul numero di decessi nelle Case Protette per Anziani CRA'. Così in una nota Volta Pagina sulla Apocalisse avvenutra nelle cra modenesi.'Nei giorni scorsi il Comune ha diffuso dati su tre CRA colpite dal virus: Villa Margherita: 10 anziani e una operatrice morti, 35 ospiti e 10 operatori positivi, San Giovanni Bosco: 18 morti, 51 ospiti e 16 operatori positivi, Guicciardini 11 morti, 12 ospiti e 6 operatori positivi. Altre strutture erano in attesa di tampone. Una situazione già molto preoccupante ma questa è purtroppo una parte della verità - afferma Volta Pagina -. Il Comune infatti ha fornito i dati sulle morti accertate con tampone ma non di quanti siano gli anziani deceduti per polmonite bilaterale, tipica del Covid. Decessi nei quali non si eseguito il tampone. Questa informazione è contenuta nella constatazione di decesso redatta entro 24 dal medico ed inviata al sindaco. E quando la causa è polmonite bilaterale, molto probabilmente si tratta di Covid.Solo questa informazione può offrire un’indicazione reale sull’entità del fenomeno e per questo è utilizzata anche dall’Istat. Fare conoscere i dati è doveroso non solo verso i parenti di anziani deceduti nelle RSA ma anche verso tutti noi modenesi che vogliamo essere consapevoli della situazione.Non si tratta di fare allarmismo ma di serietà, di rispetto dei diritto di sapere cosa stia accadendo'.(Modena): 10 anziani e una operatrice 36enne morti , 35 ospiti e 10 operatori positivi(Modena): 18 morti, 51 ospiti e 16 operatori positivi(Modena): 11 morti, 12 ospiti e 6 operatori positivi(Modena): 6 operatori positivi ai test sierologici in attesa di tampone(San Felice): 13 morti, 34 ospiti e 16 operatori positivi(Concordia): 8 morti, 29 ospiti e 8 operatori positivi(Mirandola): 3 morti e 10 ospiti positivi(Carpi): 4 morti, 16 ospiti e 5 operatori positivi(Carpi): un morto, 14 ospiti e due operatori positivi(Soliera): 5 ospiti positivi e tre operatori(Castelfranco): 3 morti e 13 ospiti positivi(Maranello): 9 morti (non 17 come risulta alla Cgil), 15 ospiti e 6 operatori positivi(Formigine): 13 morti (non 17 come risulta alla Cgil)(Montefiorino): 12 morti e oltre 20 casi positivi(Pavullo): 5 morti e 12 positivi.Nell'area Nord risultano anche 5 casi positivi nel servizio di assistenza domiciliare gestito da Asp e a Carpi 4 anziani e 3 operatori contagiati nel servizio domiciliare gestito da Domus.Ricordiamo anche che la giunta Muzzarelli ( per il resto invisibile nel suo complesso sui social a differenza di tanti colleghi di altri Comuni) ha proceduto di recente con il rinnovo dei. Solo per il 2021 parliamo di 785.000 euro in favore diper i contratti di servizio relativi alla gestione delle crae Cialdini, 395.000 euro in favore di, per il contratto di servizio della cra IX Gennaio, 120.000 euro in favore diper il contratto di servizio della cra Ramazzini.