Covid a Modena, sindaco Muzzarelli da presenzialista a uomo invisibile

Sembra passata un'era geologica, eppure solo pochi mesi fa, prima della catastrofe rappresentata dal coronavirus, a Modena imperversava un unico grande volto: quello del sindaco Giancarlo Muzzarelli. Il suo presenzialismo, specie nella campagna elettorale di un anno fa, aveva toccato punte di levatura assoluta. C'era da inaugurare una strada? Muzzarelli era lì. C'era da fare un video per festeggiare la promozione della squadra di boccette del circolo? Muzzarelli era lì, con occhiali e cravatta d'ordinanza. C'era da aprire la festa del gnocco fritto, presentare il bilancio di una megacoop, chiudere una serata di beneficienza per tartarughe abbandonate (dramma sempre troppo sottovalutato), gettare la prima pietra su un cantiere da qualche milione di euro? Per Muzzarelli nulla era impossibile. C'era sempre. Ubiquità da santone dei nostri tempi.dal tempo del Duca, quello vero con baffetti e capelli impiastrati.Muzzarelli da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus è sparito. Pochissime apparizioni pubbliche solo per accettare qualche dono o deporre qualche corona (e fin qui è normale), e zero interventi social. Da presenzialista a uomo invisibile nel giro di 8 settimane. Che nemmeno le diete più ardite promettono cambiamenti tanto repentini.Eppure di guide, o anche di semplici parole di conforto, a Modena città in questo tempo funesto ce ne sarebbe stato bisogno.(solo Carpi con 50 decessi proporzionalmente al numero di abitanti è stata più colpita), non ha udito in queste settimane una sola parola del suo sindaco attraverso il nuovo pulpito laico: le dirette Facebook.Mentre il sindacocompariva sui social a ogni alito di vento, mentre a Castelfranco il sindacosulla pagina Facebook del Comune con tanto di favole della buonanotte e consigli di cucina, mentre ancheleggeva notizie come nei Tg anni '60, a Modena Muzzarelli, sindaco e presidente della Ctss (la Conferenza territoriale sanitaria, sì sì sanitaria...) stava zitto e coperto. Magari attivismo, preparatissimo, efficientissimo nelle riunioni private, ma agli occhi dei cittadini come di nebbia.In silenzio lui e in silenzio la sua giunta di comprimari,, anche davanti alla apocalisse vergognosa e inaccettabile che si stava e si sta consumando nelle case di riposo cittadine.Un dramma che fa rabbia e repulsione, di fronte al quale quasi nulla si sente dire, se non patetiche e inutili frasi di circostanza abbinate a simpatiche donazioni di saturimetri proprio ora, che in alcune strutture si sono malate anche le maniglie delle porte. E i decessi fanno piangere e urlare.Eppure zitti zitti, che forse, con l'opposizione impegnata nel sonno dei giusti, nessuno si accorge del sindaco invisibile.Il problema è che questa invisibilità non ha impedito a Muzzarelli di continuare a fare quello che ha sempre fatto. Scegliere e dirigere, cioè, in perfetta autonomia e solitudine.Congelato col vicesindaco reo di avere detto una assoluta banalità costretto a fare le valigie a emergenza finita a favore del sempre pronto Boschini, l'invisibile Muzzarelli ha proceduto con la(grottesca in tempi di emergenza nazionale) e con il rinnovo dei. Solo per il 2021 parliamo di 785.000 euro in favore diper i contratti di servizio relativi alla gestione delle crae Cialdini, 395.000 euro in favore di, per il contratto di servizio della cra IX Gennaio, 120.000 euro in favore diper il contratto di servizio della cra Ramazzini.Proprio ora, proprio adesso. Perchè all'uomo invisibile tutto è concesso. Ancor più che al presenzialista.