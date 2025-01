Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Si fa un gran parlare di sicurezza in buona parte d’Italia e Modena non è certo da meno, visti gli svariati fatti di cronaca ma anche per le numerose operazioni di polizia giudiziaria condotte a buon fine, per le quali ci sentiamo di complimentarci sinceramente con tutti i nostri colleghi della provincia ed in particolare con quelli delle Volanti e della Squadra Mobile. Sono quei colleghi che, insieme a tutti gli altri ed al Siulp di Modena, non sanno cosa farsene delle varie solidarietà di tutto l’arco costituzionale politico o della grande vicinanza espressa dai vari partiti ogni qualvolta le Forze di Polizia si trovano sotto attacco. Non sappiamo cosa farcene, punto'. A parlare è il segretario provinciale Siulp Roberto Butelli.

'Sappiamo invece cosa accade in tanti nostri uffici, dove l’esasperazione di un clima politico che sempre più spesso scarica sulle Forze di Polizia i problemi di criminalità, di degrado, di disagio giovanile e non: molti, moltissimi poliziotti vogliono cambiare ufficio o addirittura lavoro. Il caso di scuola è l’UPGSP – Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico – sede naturale della Squadra Volante, dal quale in quattro anni esatti sono andati via circa il 72% degli operatori di tutti i gradi. In questo dato, si badi bene, non sono compresi i pensionati o quelli che sono stati trasferiti in quanto vincitori di un concorso, ma solo quelli che a domanda hanno chiesto di svolgere un altro incarico oppure di andare in una città considerata più tranquilla.

Un 72% di anzianità e di esperienza, soprattutto su strada, che la città di Modena ha perso dal gennaio 2021'.'Ovviamente, tutti questi poliziotti sono stati sostituiti, per il cui il numero complessivo, unità in più o unità in meno è rimasto complessivamente invariato, ma non ci si inventa operatori esperti per grazia ricevuta, ma solo dopo anni di sacrifici, turni serali e notturni, domeniche e festività passate in macchina a fare chilometri e chilometri, o magari ad inseguire qualche rapinatore a bordo di un mezzo rubato. Questa situazione è del tutto assimilabile a quello che accade ai Commissariati distaccati che, seppur con dinamiche leggermente diverse, vivono comunque grandi o grandissime difficoltà.Ecco perché noi del Siulp affermiamo che della solidarietà non sappiamo più che farcene, vogliamo i fatti e che siano concreti. Con un aumento del 127% di feriti in più nel 2024 rispetto al 2023 in tutta Italia – Modena compresa - per le Forze di Polizia, la solidarietà fa davvero poco. Quando l’85% delle manifestazioni viene considerata probabilmente violenta, non ci serve la solidarietà, ci serve magari il diritto di sciopero. Lo sciopero è ancora oggi negato a tutte le Forze di Polizia, perché siamo tutti uguali davanti alla legge per quanto riguarda i doveri e le responsabilità, ma quando si parla di dritti l’uguaglianza magicamente scompare, esistono cose troppo importanti per poter far scioperare la Polizia di Stato - chiude Butelli -. Talmente importanti che la politica non riesce a dare una tutela legale degna di questo nome, non riesce a stabilire regole processuali che tengono conto del ruolo istituzionale di un poliziotto o di un carabiniere. Basta solidarietà, si passi ai fatti come faremo a breve noi del Siulp di Modena per le nostre prossime iniziative a tutela dei nostri colleghi'