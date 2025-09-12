Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, Righi: 'La sicurezza è un diritto fondamentale da difendere e rafforzare'

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con questore, prefetto e vertici delle forze dell'ordine

La sicurezza della città, con particolare attenzione al presidio del centro storico e delle scuole, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, è stata al centro dell’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura a Modena nella mattinata di oggi.
All’incontro, presieduto dal prefetto Fabrizia Triolo, hanno partecipato il questore Lucio Pennella, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e, in rappresentanza del Comune, il sindaco Riccardo Righi, l’assessore alla Sicurezza Paola Poletti, il comandante della Polizia Locale Davide Golfieri e la vice comandante Daniela Tangerini, il dirigente dei Servizi scolastici Francesco Scaringella.
'L’incontro, che si inserisce nella costante e proficua collaborazione tra Prefettura, Forze dell’ordine e amministrazione comunale, aveva l’obiettivo specifico di programmare strategie di breve e medio periodo per la sicurezza e la prevenzione sul territorio, analizzando gli episodi accaduti nelle ultime settimane e valutando le azioni necessarie - recita una nota del Comune -. Per la città nel suo complesso è stata condivisa una strategia che punta a rafforzare la prevenzione, la tutela della quiete pubblica e il rispetto delle regole, potenziando le azioni già in corso e coordinando gli interventi tra le diverse forze impegnate sul territorio.
Particolare attenzione è stata riservata al centro storico, alla luce delle richieste dei cittadini e dei recenti episodi di violenza. È stata decisa un’intensificazione dei presidi e dei controlli anche in vista dei numerosi eventi previsti nei prossimi mesi, per garantire una presenza costante e visibile delle Forze dell’ordine, a partire dall’impiego mirato della Polizia locale, come confermato dal comandante Golfieri'.
Un focus specifico ha riguardato le scuole, prossime alla riapertura. Il Comitato ha confermato i presidi mirati negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni, servizi in borghese, controlli sulle corriere e azioni condivise con famiglie e dirigenti scolastici per prevenire episodi di bullismo. I presidi di sicurezza saranno accompagnati da ulteriori progetti educativi e di formazione, come il programma In Campus che offre attività al di fuori dell’orario scolastico.
'La sicurezza si costruisce ogni giorno – dichiara il sindaco Righi – lavorando insieme e con una collaborazione continua tra istituzioni e Forze dell’ordine. Ringrazio la Prefettura, le Forze dell’ordine e la nostra Polizia Locale per l’impegno instancabile e l’attenzione costante: grazie al loro lavoro possiamo dare risposte concrete e rendere la nostra comunità sempre più sicura. La sicurezza è un diritto fondamentale da difendere e rafforzare ogni giorno'.
