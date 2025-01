Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, insieme alla moglie e alla figlia di Bernardo Caprotti storico fondatore del marchio, a tagliare il nastro del nuovo negozio nato nell'area dell'ex consorzio agrario di Modena in strada Canaletto Sud nella zona nord della città. Venticinque anni da quel marzo del 2000 in cui il grande marchio della distribuzione commerciale acquistò l'area ex industriale del consorzio agrario di Modena.Un taglio del nastro che si può definire storico per Modena.

Non solo sotto il profilo commerciale (legato all'insediamento in una delle aree strategiche e a potenziale di sviluppo della città di uno degli operatori altri rispetto alla galassia delle coop rosse Legacoop), urbanistico (legato alla rigenerazione di un intero comparto urbano), ma anche politico (legato allo storico contenzioso tra Coop Estense ed Esselunga legato all'acquisto dei terreni confinanti che ha coinvolto anche le amministrazioni PDS, DS, PD alla guida di un Comune proprietaria di un'altra striscia di terreno confinante) e che ha portato a veti capaci di bloccare il nuovo insediamento Esselunga per decenni. Vicenda giudiziaria e di fatto politica e ammnistrativa che lustri ha sovrastato quella commerciale. Per la conquista di fette di territorio e di mercato.

'Oggi Bernardo Caprotti sarebbe felice ed orgoglioso di questo risultato' - hanno dichiarato rispondendo alla nostra domanda il direttore Generale Gabriele Villa e il Direttore Commerciale Eugenio Neri nel corso dell'inaugurazione.L'apertura infatti non riguarda solo il supermercato, esteso su un area di vendita di 2500 metri quadrati, ma di un intero comparto da 54 mila metri quadrati di terreno rigenerato all'interno del quale oltre al supermercato Esselunga ha realizzato un parcheggio multipiano di circa 280 posti che verrà ceduto al Comune al servizio di tutta la città. Al quale si aggiungono 477 posti auto in superficie e in interrato, con la presenza di stazione di ricarica per veicoli elettrici oltre a posti per moto e biciclette.L'offerta ai clienti del supermercato è di oltre 15.000 prodotti. Entrata principale su via Canaletto raggiungibile dal parcheggio a raso e da quello interrato attraverso scale mobili ed ascensori interni,ed uscita fronte casse (20 tra tradizionali e automatiche self), su via Maria Montessori. L'accesso è su un area interna dedicata alla ristorazione con sedute all'interno e all'esterno. Da qui l'accesso al supermercato, con una offerta di oltre 15.000 prodotti con grande attenzione per la convenienza, le linee a marchio privato.Subito il reparto frutta e verdura più di 500 prodotti selezionati e la linea Bio; nel reparto gastronomia una selezione di formaggi italiani con eccellenze di altri paesi, salumi della miglior produzione nazionale, specialità gastronomiche e le proposte della “Cucina Esselunga”, più di 200 ricette da portare in tavola scegliendo tra i piatti della tradizione italiana, dal mondo e i piatti vegetariani. Presenti i reparti assistiti di carne e di pesce con una proposta di sushi, la panetteria e la pasticceria Elisenda.All’interno del negozio anche una enoteca con più di 800 etichette e con l’assistenza di un sommelier per guidare i clienti nella scelta dei vini. Servizio prenotazioni per la gastronomia, il pesce, la carne e le specialità dolci e salate.

Contestuale e interno all'area commerciale anche il 126° Bar Atlantic, che mette a disposizione dei clienti una sala con 140 sedute a cui si aggiunge un dehor esterno con ulteriori 36 posti, dove è possibile fermarsi per la colazione, il pranzo o l’aperitivo.Per rendere l’esperienza di acquisto più rapida e comoda sono presenti casse veloci dedicate al self check-out e il “Presto Spesa”, disponibile anche su app. I nuovi clienti hanno la possibilità di aderire al programma “Fìdaty” richiedendo direttamente in negozio, tramite un QR code, la card digitale gratuita e subito attiva.Oltre al servizio e-commerce disponibile attraverso l’app e il sito esselungaacasa.it, per chi preferisce ordinare la spesa online e ritirarla in negozio già in giornata, nella fascia oraria prenotata, c’è il servizio gratuito Clicca e Vai Locker.Nel negozio è presente anche un ecocompattatore per la raccolta e il riciclo di bottiglie in plastica PET.L’Esselunga di Modena Canaletto è aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.'All'interno dell'Esselunga in via canaletto lavoreranno 136 persone di cui 84 nuove assunzioni del territorio a cui si aggiungono risorse provenienti dagli altri negozi Emiliani, allo scoppio di equilibrare le competenze e le necessarie esperienze' - ha affermato il direttore commerciale Neri.