Gli agenti hanno fermato e identificato il 28enne, già noto alle Forze dell’ordine, rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish, come accertato da successiva prova narcotest, suddivisa in 3 pezzi per un peso complessivo di 64,76 grammi.Il 9 novembre il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.