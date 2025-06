Ascolto del minore tra diritto, psicologia e prassi giurisprudenziale: il convegno a Modena

Si è tenuto quest’oggi a Modena, presso la sala Panini della Camera di commercio, il convegno, intitolato L’ascolto del minore tra diritto, psicologia e prassi giurisprudenziale, organizzato dall'ONDiF, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di Modena.

L'evento ha avuto il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna. Il convegno, che è stato aperto dall’avvocato Luca Rebucci - presidente dell'ONDiF, ha registrato la presenza a Modena in qualità di relatori di autorevoli esperti delle scienze giuridiche (Francesco Antonio Genovese, presidente della 1 sezione della Cassazione e l'avvocato Gianni Ballarani Benedetti, professore ordinario Diritto Privato alla Pontificia Università Lateranense) e delle scienze psicologiche (la dottoressa Maddalena Cialdella, psicoterapeuta presidente Aires) che hanno discusso il delicato tema dell’ascolto del minore a trecentosessanta gradi, ponendo particolare attenzione alle ricadute pratiche di principi e norme, anche processuali, destinate ad impattare sul fragile piano proprio del superiore interesse del minore stesso. Accreditato ai fini della formazione professionale continua dai rispettivi Ordini professionali, il convegno ha rappresentato un'importante occasione di studio e di riflessione in primis per le centinaia di professionisti che vi hanno assistito in presenza e da remoto. Ha introdotto i relativi interventi e moderato la discussione l'avvocato Elena Lenzini, associata dell’ONDiF.