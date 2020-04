Ateneo di Modena in lutto: morta a 81 anni Ivone Pasquali Ronchetti

Università di Modena in lutto. E' morta Ivonne Pasquali Ronchetti, tra poco più di un mese avrebbe compiuto 81 anni. Già professoressa di Patologia Generale è deceduta ieri pomeriggio. Figura molto nota negli ambienti dell’Università di Modena e Reggio Emilia è stata molto apprezzata per la sua attività di docente prima presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e, dalla istituzione nel 2004, presso la Facoltà di Bioscienze Biotecnologie. Fondamentale il suo apporto negli anni in cui ha ricoperto ruoli istituzionali nel Consiglio di Amministrazione dell’Università, nell’Azienda per il Diritto Allo Studio Universitario di Modena (ARESTUD), in ER.GO e come delegata del Rettore all’Orientamento allo studio universitario e tutorato.

Per restrizioni decise a seguito dell’emergenza COVID-19 i funerali non potranno essere celebrati. Per lungo tempo, fino alla data della pensione nel 2008, si è occupata a livello di Ateneo di politiche di Orientamento e di valorizzazione del Diritto allo Studio. Anche dopo la pensione, ha continuato ad interessarsi alla “patologia”, ma dedicando gran parte del suo tempo alle attività in favore dei pazienti affetti da Pseudoxantoma elastico, una rara patologia genetica che colpisce i tessuti connettivi e che per tanti anni è stato oggetto di studio nel suo laboratorio. Con i pazienti e per i pazienti ha fondato l’Associazione PXE Italia.