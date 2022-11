Aumentano gli utenti, calano gli autisti, i paradossi del trasporto pubblico al centro dello sciopero USB di venerdì

I lavoratori e lavoratrici di Seta e delle aziende collegate aderenti all'Unione Sindacale di Base (USB) si f fermeranno, nel bacino modenese, venerdì 11 dalle 17.00 alle 21.00 nell'extraurbano e dalle 17.30 alle 21.30 nell'urbano. Ciò nell'ambito dello sciopero indetto dalla sigla sindacale a livello nazionale.Uno sciopero che arriva in un momento molto critico, sia per la notizia della mancata erogazione dei 250 euro previsti dal contratto collettivo nazionale, sia per la mancanza di personale abilitato, totalmente assente dal mercato del lavoro, una situazione tale che alcune aziende hanno stretto accordi di collaborazione con l'Esercito.Una situazione denunciata duramente in un documento contenente le ragioni della mobilitazione di venerdi in vista della sciopero generale proclamato da tutti i sindacatismo di base per il prossimo 12 dicembre e nel quale si parla di 'mattanza delle privatizzazioni selvagge che - scrive USB - sta polverizzando la categoria degli autoferrotranvieri privati di ogni riconoscimento professionale costretto ad abbandonare i propri mestiere una vera e propria emorragia di conducenti su tutto il territorio nazionale testimoniata dalle disponibilità dei Lavoratori ad accettare i pesanti carichi di lavoro la gravosa responsabilità della mansione e pesanti penalizzazioni economiche dettate dai contratti nazionali di secondo livello sottoscritto dai soliti'.E su questo punto è la Filt CGIL ad intervenire nel quadro delle difficoltà del sistema: 'Nei 3 bacini di competenza di Seta - Modena, Reggio Emilia e Piacenza – si assiste sempre più frequentemente al fenomeno di dimissioni di lavoratori, spesso originari di altre regioni d’Italia, che dopo essere stati assunti in Seta a distanza di poche settimane si dimettono, accrescendo il problema di nuove assunzioni di autisti.Il tutto in quadro di difficoltà del sistema che la stessa FILT-CGIL giudica paradossale: 'A fronte di una sempre maggiore e crescente domanda di trasporto pubblico locale nelle nostre città, unita anche al ripristino del pieno regime di sevizio dopo la crisi pandemica legata al Covid, le aziende del Tpl si trovano a fronteggiare una palese incapacità di tenuta economico-finanziaria.I costi di di esercizio sono aumentati in modo esponenziale, poiché dipendono in tantissima parte dai carburanti fossili incrementati anche del 100% a seguito della crisi bellica in Ucraina, mentre si è ancora ben lontani da un pieno recupero dell’utenza trasportata (con conseguenti minori introiti dalla vendita dei titoli di viaggio).Se non si interviene prontamente, il sindacato Filt Cgil ritiene che le aziende del trasporto pubblico locale si potranno ben presto trovare a dover fronteggiare potenziali rischi di default finanziario con pesanti ripercussioni sull’occupazione del settore che conta circa 115 mila addetti su base nazionale, di cui 1.100 nel bacino di Seta (Modena, Reggio Emilia, Piacenza), circa 750 addetti a Modena di cui 550 in Seta e i restanti nelle aziende sub concessionarie.Per non dire delle altrettante potenzialmente gravi ripercussioni sulla tenuta del servizio, e non da ultimo sulla qualità dell’aria e della salute stessa dei cittadini, soprattutto in zone come la pianura padana, notoriamente più soggetta a fenomeni di concentramento dell’inquinamento da polveri sottili' - conclude il sindacato di piazza Cittadellatest