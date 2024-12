Ausl, La Nostra Mirandola dona due auto ad alimentazione ibrida

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A contribuire all’acquisto delle due auto alcune realtà del tessuto imprenditoriale e sociale del territorio: l’azienda Icotet srl, che ha sostenuto interamente la spesa per una delle due vetture, e le ditte Barbanti e Baraldini, che insieme ai fondi raccolti da La Nostra Mirandola tramite le iniziative di finanziamento, hanno concorso all’acquisto della seconda auto.

Da oltre 25 anni La Nostra Mirandola sostiene la sanità locale con donazioni di strumentazioni e mezzi, con fondi propri ma anche facendo da collettore a imprese e singoli cittadini che desiderano contribuire con gesti di generosità.

'Piccoli o grandi che siano, questi gesti sono tutti utili e molto graditi – sottolinea la direttrice generale Petrini –. L’attività che La Nostra Mirandola svolge da decenni sul territorio è davvero meritoria e contribuisce in maniera determinante al sostegno di progetti e servizi sanitari. Sentire la vicinanza e il supporto di tutta la comunità è appagante e gratificante per i professionisti, oltre all’utilità materiale della donazione. Come in questo caso: le due auto donate contribuiranno a rafforzare l’assistenza territoriale, avvicinando i nostri servizi al domicilio dei cittadini. Grazie di cuore alla professoressa Vecchi Arbizzi e a tutti i donatori per questa ulteriore dimostrazione di generosità'.

'Sono molto felice di contribuire ancora una volta a rafforzare l’assistenza sul territorio – afferma Vecchi Arbizzi –, anche grazie all’aiuto prezioso e costante che le realtà imprenditoriali e i singoli cittadini ci accordano a ogni progetto. Senza il loro supporto non avremmo potuto supportare la sanità mirandolese con oltre 3 milioni di euro di donazioni in quasi 24 anni di attività. Un contributo importante che continueremo a fornire ai professionisti sanitari che quotidianamente lavorano al servizio della nostra comunità'.