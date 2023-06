Ausl Modena: 'Infarto, non andate al Pronto soccorso: chiamate il 118'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I destinatari sono in particolare gli uomini tra 40 e 60 anni, che tendono a sottovalutare quei segnali del corpo che possono essere indicativi di un infarto in corso.Nella clip diffusa sui social network aziendali e presentata questa mattina presso la Centrale Operativa del 118 in via Emilia Est, vengono raccontate tre situazioni tipo quotidiane – momento di sport all’aria aperta, lavoro casalingo e ufficio – in cui i rispettivi protagonisti vengono colti da un improvviso dolore al petto. Immediata la chiamata al 118 e la risposta di un operatore che raccomanda di non muoversi e aspettare l’arrivo di un’ambulanza. Dopo pochi minuti, i sanitari sono sul posto e sottopongono il paziente all’elettrocardiogramma che in telemedicina sarà refertato immediatamente da un cardiologo che fornisce la diagnosi precisa. Il messaggio è chiaro: “Aiutaci ad aiutarti”, chiamare subito il 118 può salvarti la vita e l’assistenza sanitaria inizia già nel momento in cui risponde l’operatore al telefono.

'Gli operatori del 118 sono gli occhi e le braccia che si fanno carico delle emergenze sul territorio – dichiara Romana Bacchi, direttrice sanitaria Ausl di Modena -. Nel caso del dolore toracico non traumatico è fondamentale che i cittadini comprendano l’importanza, che può rivelarsi decisiva per la tutela della loro salute, di richiedere immediatamente il soccorso nel luogo dove si è manifestato l’episodio. La presa in carico del paziente avviene già nel momento della chiamata al 118 e l’arrivo celere dei sanitari permetterà di valutare all’istante la natura del dolore e qual è l’ospedale più adatto per quel tipo di esigenza sanitaria. La medicina moderna è in grado di assicurare a tutta la popolazione un’assistenza sanitaria di qualità, ma è altrettanto fondamentale la collaborazione dei cittadini'.



'Rimane alto il numero di autopresentazioni di pazienti con dolore toracico non traumatico presso i Pronto Soccorso del territorio. Raggiungere da soli i PS non rappresenta soltanto un rischio enorme per salute, ma rende più difficile indirizzare subito la persona verso il giusto percorso di presa in carico sanitaria – spiega Geminiano Bandiera -. Chiamare il 118 e aspettare l’intervento dei sanitari sul luogo dove si è manifestato il dolore rappresenta invece il modo migliore per agevolare il sistema sanitario e aiutarlo a individuare subito il bisogno di cura. Gli operatori del 118 sono in grado sul posto di effettuare subito un primo elettrocardiogramma che, grazie a un teleconsulto a distanza in tempo reale con un cardiologo, garantisce il trasporto nella struttura sanitaria più adatta'.