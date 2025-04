Auto da film: bolidi da sogno in piazza Roma a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è tenuta in Piazza Roma la manifestazione “Auto da Film”, organizzata da Ideas4U in collaborazione con Aics di Modena.

Cinquanta vetture tra Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Porsche, compresa una selezione di modelli presenti nel film “Ferrari”, hanno animato e impreziosito la piazza nello scorso fine settimana; motori spenti ma design, stile e meccanica in primo piano e vetture esposte come opere d’arte in un contesto altamente scenografico come quello di Piazza Roma e lo sfondo di palazzo Ducale, interessato da un recente restauro. Sul piedistallo una meravigliosa Ferrari 488 Pista Spider di colore giallo Modena. In mostra anche alcune opere sulla storia dell’automobilismo dell’artista Gennaro Graziano, che sarà presente con la sua arte anche al Motor Valley Fest.



Nell’ambito della manifestazione sono stati premiati alcuni collezionisti per il loro valore e impegno nel preservare il patrimonio della Motor Valley, che infatti non è solo costituito da Case Automobilistiche, ma anche da collezioni e collezionisti, che nel tempo conservano, restaurano, valorizzano “auto da film”.

Sono stati quindi premiati Gianni Venturelli, Romano Soli, Franco Ciambellini, Angelo Castelli, Vittorio Setti, Carlo Pantaleoni, Stefano Pedrielli, Marco e Maurizio Manni, Michele Bianchi, Luca Salvioli, Gigliola e Velez Lucchi, Renzo e Romolo Raimondi, Stefano Dallai, Valter Capelli, Giuseppe Candini.