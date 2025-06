Autostrada, chiude per una notte il casello di Modena sud

Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno sarà chiuso per lavori a cura di Autostrade per l’Italia il casello di Modena sud in entrata verso tutte le direzioni e in uscita da tutte le provenienze.

Il provvedimento, dalle ore 21 di mercoledì 4 giugno alle 5 di giovedì 5, è stato comunicato da Autostrade al Comune di Modena ed è reso necessario per consentire opere di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’Autostrada A1.

Le uscite/entrate alternative consigliate sono il casello di Modena nord o quello di Valsamoggia.



