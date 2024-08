Autostrade: A1 chiusa per due notti tra Reggio e la A22

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Di conseguenza, in tali orari, non sarà raggiungibile l'area di parcheggio Calvetro ovest.In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, SS9 via Emilia ovest e e rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A22 Brennero-Modena: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722 fino all'uscita 2, SS468, viale Glauco Menducci, SP113, via Caduti Muro di Berlino, via della Pace, via Carpi, via Castellani Tarabini ed entrare in A22 attraverso la stazione di Carpi;

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano: anticipare l'uscita alla stazione di Modena nord sulla A1, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all'uscita 16, SS9 via Emilia ovest, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, viale Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia;

per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena ed è diretto sulla A1 verso Milano: anticipare l'uscita alla stazione di Campogalliano sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, via per Modena, SP413, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all'uscita 16, SS9 via Emilia ovest, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, viale Trattati di Roma ed entrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.