Bastiglia, addio a Renzo Borghi fu partigiano nella Repubblica di Montefiorino

Bastiglia ha detto addio a Renzo Borghi, uno degli ultimi partigiani viventi della Repubblica di Montefiorino, morto sabato all'età di 97 anni.Addetto ai lanci durante la Resistenza apparteneva alla Brigata Zambelli. Borghi si distinse per l'umanità dimostrata prima negli anni della guerra partigiana (ricordava spesso come consegnasse i teli dei paracadute recuperati alle donne del paese per trasformarli in lenzuola) e poi nel lavoro come operaio alla Maserati e alla Rizzi durante la vita da 'civile'. Pochi anni fa aveva perso la moglie con cui aveva condiviso l'esistenza e insieme alla quale negli ultimi anni aveva trasformato la sua abitazione in un punto di ritrovo del paese, in particolare per i colombofili.