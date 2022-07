Bologna, cade in piscina dopo malore: muore babysitter, grave bimba

Tragedia a Bologna. Una babysitter di 50 anni è morta ieri sera dopo essere stata colta da malore in mattinata mentre si trovava in piscina con la bimba di due anni che accudiva. La donna ha perso i sensi e la piccola, non sapendo nuotare, è rimasta a lungo sott'acqua.Da chiarire se la baby sitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina. Alla polizia accorsa sul posto il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente anche attraverso le testimonianze del personale di servizio.Ora la bimba si trova ricoverata in prognosi riservata. L'incidente è accaduto nel giardino di una villa in via dei Sabbioni.A notare i corpi i piscina sono stati altri dipendenti che hanno dato l'allarme. I sanitari del 118 hanno tirato fuori dall'acqua la bambina e la babysitter la quale in serata è morta nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Bologna mentre i medici hanno stabilizzato la bimba che, come detto, resta in prognosi riservata.