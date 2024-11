Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Massimo Mezzetti, in piazza a Modena, demolisce con un esempio che lo riguarda direttamente, gli sbagli del passato nella programmazione urbanistica e nella gestione delle acque. Il riferimento è a Bologna ed in particolare al proprio condominio, ma potrebbe essere anche quello di Modena in cui proprio in occasione delle ultime precipitazioni i canali di scolo hanno restituito nelle strade l'acqua che dovevano assorbire creando grandi allagamenti nella zona est della città.Il riferimento di Mezzetti però è agli anni settanta, che la critica gli amministratori di allora non piace al pubblico PDdi piazzetta della pomposa che non applaude. Ma i vestiti il segnale rispetto al passato sembra volerlo dare anche su questo. Bisogna assolutamente dare una svolta radicale alla situazione