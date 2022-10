Bologna, il ct Mancini inaugura struttura per piccoli pazienti

Una struttura di oltre 900 metri quadri con 25 posti letto destinata ai piccoli pazienti (e alle loro famiglie) ricoverati negli ospedali bolognesi, che dopo più di tre anni di lavori vede finalmente la luce e inaugura i propri spazi alla presenza di un ospite d'eccezione. È il Polo accoglienza servizi solidali (Pass) a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, realizzato da Bimbo tu e sostenuto attraverso donazioni e raccolte fondi, che apre oggi. E a tagliare il nastro c'è anche il Ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, che proprio a Bologna ha cominciato la sua carriera professionistica. Insieme a lui, il direttore sportivo del Bologna Fc Marco Di Vaio, da tempo testimonial della onlus, fondata da Alessandro Arcidiacono, il direttore generale dell'Ausl Paolo Bordon e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.'Un progetto straordinario all'altezza della storia e dei valori della sanità dell'Emilia-Romagna', sottolinea Bonaccini, che aiuterà a gestire 'momenti drammatici con la vicinanza e il calore umano delle istituzioni e del volontariato... sono la cosa migliore', aggiunge Bordon. Dopo l'inizio dei lavori durati tre anni e sospesi per diversi mesi a causa del Covid, poi rallentati ulteriormente a causa della crisi di materie prime, a gennaio di quest'anno è iniziata la fase dedicata all'arredamento: ora tutto è pronto per accogliere le prime famiglie. Nel complesso sono a disposizione cinque stanze con bagno privato, due appartamenti con bagno e cucina per un totale di 25 posti letto e circa 900 metri quadri. Sono inoltre a disposizione degli ospiti una cucina, una sala da pranzo e una lavanderia comune oltre a una terrazza panoramica per potersi godere qualche momento di relax, intitolata a Nicole, la bambina che tre anni fa diede il via alla raccolta fondi. E ancora: due sale multifunzionali per riunioni, convention, corsi e laboratori, oltre a due ambulatori che saranno messi a disposizione dei professionisti che collaborano con Bimbo Tu: dal supporto psicologico alla riabilitazione. 'Per me 'Pass' è famiglia- dice Arcidiacono dopo il tagio del nastro- è la giornata più bella della mia vita, o quasi, dopo la nascita dei miei figli. Qua offriremo accoglienza a tante famiglie di bambini ricoverati negli ospedali, nelle pediatrie di Bologna, che potranno avere accoglienza come vogliono e quando vogliono. E' un sogno che diventa vero. Dalla prossima settimana apriremo alle prime famiglie. Ditelo a tutti'.