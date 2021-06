Bologna, Maria Grazia Dondini: 'Da medico ho curato il Covid da casa'

'Io ho continuato a curare i pazienti con sintomatologie respiratorie, tosse, febbre, o anche con forme polmonari, come ho sempre fatto, per questo non ho un protocollo Covid particolare da consigliare. Io semplicemente ho rispettato le regole della professione medica e del rapporto medico-paziente, alla base del nostro codice deontologico'. Queste le parole pronunciate sabato a Bologna, dal palco della manifestazione 'No paura day', dalla dottoressa, medico di Medicina generale di Monterenzio.'Da sempre le forme influenzali o simil influenzali in alcuni casi possono complicarsi con forme batteriche polmonari, anche interstiziali e, da sempre, vengono curate con cortisone e antibiotico - ha continuato Maria Grazia Dondini -. Nessuno dei colleghi è mai ricorso a protocolli per curare queste complicanze, ma si è sempre basato su esperienze e conoscenze apprese all'università. Ora però, davanti a questo virus sconosciuto, che ha le sintomatologie delle forme note, la fonte ministeriale ha dato indicazione che nulla venisse fatto, poichè per il virus sconosciuto non esisteva nessuna cura col risultato di avere abbandonato i pazienti a loro stessi, isolandoli anche dai familiari. Così i pazienti, in particolare gli anziani, privati dalla assistenza medica sono andati incontro a un aggravamento delle condizioni e a una ospedelizzazione'.'Io faccio un appello ai colleghi, svegliamoci se non ci battiamo ora per salvare il nostro Sistema sanitario nazionale, la nostra professione verrà spazzata via' - ha chiuso Maria Grazia Dondini.