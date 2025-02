Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Grave episodio questo pomeriggio intorno alle 14 su un autobus della linea Seta che effettua il servizio di trasporto in orario scolastico dalle scuole medie Volta di Bomporto a Bastiglia. Durante il tragitto si è verificata una rissa tra minorenni a bordo e l’autista - dipendente della ditta Saca che ha in subappalto la tratta - ha deciso di fermare il mezzo ritenendo di non poter procedere in sicurezza. L’autista ha quindi accostato in un parcheggio sulla Ravarino-Carpi e, dopo aver chiamato le forze dell’ordine, ha aperto le porte. I passeggeri, minorenni, sono quindi quasi tutti scesi direttamente in strada, non trattandosi di una fermata di sosta prestabilita. Molti di loro hanno continuato a piedi, altri hanno contattato i genitori per farsi venire a prendere. L’autista ha atteso una mezz’ora l’arrivo delle forze dell’ordine, ma non essendo giunto nessuno ha deciso di riprendere la corsa con i pochi ragazzi, quattro o cinque, rimasti a bordo. Seta, contattata telefonicamente, ha spiegato di aver aperto una indagine per capire le responsabilità della rissa, che avrebbe provocato anche danneggiamenti sul mezzo, ma anche per analizzare eventuali responsabilità del conducente che ha fermato il mezzo in uno spazio non adibito alla sosta. L’indagine prevederà anche la visione delle telecamere regolarmente installate a bordo.Foto di repertorio