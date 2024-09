Bosco raso al suolo alla Cassa Secchia, Ente Parchi conferma 'difformità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





L’Ente Parchi Emilia Centrale, gestore della Riserva, nel ribadire che non sono mai venuti meno in questi mesi i controlli di propria competenza, aveva nelle scorse settimane, chiesto ad AIPo di interrompere ogni ulteriore intervento di taglio o movimentazione dei terreni che potesse compromettere le aree rimanenti. Uno stop ottenuto ma a bosco ormai raso completamente al suolo.



Contestualmente Ente Parchi aveva chiesto ad Aipo di 'fornire tutta la documentazione necessaria a definire la difformità tra quanto previsto nel progetto approvato e quanto avvenuto sino alla sospensione dei lavori. L’Ente Parchi - si legge - chiede anche ad AIPo un “immediato coinvolgimento e condivisione in merito alla redazione della variante di progetto che presumibilmente dovrà prevedere remissioni in pristino dello stato dei luoghi ed ulteriori compensazioni rispetto al progetto approvato”.





'La lettera dell’Ente Parchi - dichiara lo stesso ente - è stata indirizzata anche alla Regione Emilia-Romagna (che ha già interessato il Ministero dell’Ambiente della vicenda), ai Comuni interessati e ai comandi dei Carabinieri Forestali, a cui l’Ente chiede il coinvolgimento per i rilievi ed il riscontro di eventuali violazioni, mettendo a disposizione il proprio personale di vigilanza'



Una comunicazione, quella dell'Ente Parchi, che agita anche il mondo istituzionale e politico, per buona parte dichiaratamente inconsapevole fino alla fine di agosto, a taglio del bosco ormai avvenuto, di quanto stava accadendo. Anche in Comune a Modena, comune nel quale si trova l'area in questione ed cui era cresciuto il bosco di oltre trenta ettari abbattuto. Comune in cui il nuovo sindaco Mezzetti ha chiesto chiarimenti ad Aipo, esecutrice dei lavori, solo nei giorni scorsi, e sulla scia del clamore suscitato dalla vicenda, attraverso articoli di stampa, prese di posizione da parte delle associazioni ambientaliste, e la presentazione di interrogazioni consigliari. Con un altro aspetto da considerare. Il disboscamento che dovrebbe essere funzionale allo scavo di materiale di sedime da utilizzare per l'innalzamento del perimetro arginale della cassa di espansione, e riguardante uno dei 4 lotti in cui è diviso il progetto di adeguamento della cassa di espansione a piene TR50 prima e centenarie poi, è finanziato da fondi PNRR, ovvero vincolato ad elementi non sono temporali di realizzazione ma anche di compatibilità e tutela ambientale.



