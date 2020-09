'Bus Seta, dopo il 14 settembre la sanificazione è un miraggio'

'Dal 14 settembre, ovvero da quando le operazioni di sanificazione obbligatorie e giornaliere sui mezzi Seta sono state affidate ad una cooperativa esterna, non c'è più la garanzia che la sanificazione sia eseguita, anzi noi che i bus li guidiamo tutti i giorni abbiamo la prova provata che molti mezzi che entrano in servizio la mattina non siano stati sanificati come dovrebbe accadere a fine servizio'.A segnalarlo è il referente provinciale Faisa/Cisal Giuseppe Rendace. Una segnalazione importante, perché in ballo c'è la salute dei cittadini e del personale stesso che opera sul trasporto pubblico, con responsabilità altrettanto importanti.Ma come funzionava la sanificazione dei bus prima del 14 settembre? 'La sanificazione era garantita sia dallo stesso personale viaggiante, adeguatamente formato, in forma volontaria, al termine del proprio turno. Ma non solo. La sanificazione dei mezzi veniva garantita anche da personale Seta che saliva sui mezzi al termine dei turni, nella pausa prima delle ripresa delle corse o in deposito'.In che cosa consiste la sanificazione che anche voi, personale, assicuravate? 'Distribuivamo sanificante sulle sedute e sulle maniglie e corrimano principalamente. Una operazione gestibile in dieci quindici minuti per ogni mezzo'.Dopo cosa è successo? 'E' successo che queste operazioni avrebbero dovuto essere svolte, nel deposito, a fine turno, su ogni mezzo, dal persone di questa cooperativa. Cosa che abbiamo verificato praticamente da subito non viene fatta, o almeno non viene eseguita su tutti i mezzi. Del resto si tratta di sanificare 200 mezzi ed un solo addetto, quello che a quanto risulta sarebbe stato designato a tale funzione, non sarebbe nelle condizioni, anche temporali, di farlo'.Una prima segnalazione di quanto rilevato sarebbe già stata avanzata alla direzione Seta.