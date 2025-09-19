Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caccia, domenica l'apertura della stagione: polizia provinciale al lavoro

Caccia, domenica l'apertura della stagione: polizia provinciale al lavoro

Per la sicurezza ambientale e agricola, non si può esercitare la caccia a meno di 100 metri dagli immobili, 50 metri dalle strade, 150 metri dagli appostamenti

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Partirà da domenica 21 settembre la stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria, dopo la pre-apertura avvenuta tre settimane fa, lunedì 1 settembre.
Le giornate previste per l’attività venatoria sono la domenica e il giovedì, fino alle ore 13,00 mentre dal mese di ottobre ci saranno a disposizione più giornate, come previsto dal calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare il cacciatore potrà usufruire di tre giornate settimanali a scelta per la caccia vagante e due ulteriori giornate per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, mentre le giornate di martedì e venerdì restano escluse dall’esercizio venatorio.
Per quanto riguarda le distanze minime da rispettare, per la sicurezza ambientale e agricola, non si può esercitare la caccia a meno di 100 metri dagli immobili, 50 metri dalle strade, 150 metri dagli appostamenti verso spazi sensibili e zone di protezione/ripopolamento e 150 metri dalle piste ciclabili.
È garantita la protezione delle colture agricole, frutteti e impianti di irrigazione e le attività venatorie non devono arrecare danni a queste strutture e devono avvenire in rispetto delle normative relative.
Quest’anno sono 18 le pattuglie impegnate al mattino nel controllo del territorio, mentre due sono attive nel pomeriggio, oltre al supporto di carabinieri forestali, GEV-GEL (Guardie Ecologiche Volontarie) e guardie venatorie ATC.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Giorno di liberazione al Pettirosso, Milani: 'Col nuovo Ddl a rischio tutta la fauna'

Giorno di liberazione al Pettirosso, Milani: 'Col nuovo Ddl a rischio tutta la fauna'

Modena, asse Pd-Fdi sulla comunicazione: un'opposizione destinata a rimanere tale per i prossimi decenni

Modena, asse Pd-Fdi sulla comunicazione: un'opposizione destinata a rimanere tale per i prossimi decenni

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Emergenza urgenza, ecco il piano per salvare soccorso e pronto soccorso

Emergenza urgenza, ecco il piano per salvare soccorso e pronto soccorso

Matrimonio fittizio con italiana di 27 anni in più: rimpatriato tunisino

Matrimonio fittizio con italiana di 27 anni in più: rimpatriato tunisino

Modena, pronto il deposito protetto di bici in centro storico

Modena, pronto il deposito protetto di bici in centro storico

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Truffe via mail, dilagano le false comunicazioni giudiziarie

Truffe via mail, dilagano le false comunicazioni giudiziarie

Seta, Federconsumatori Modena e Reggio: 'No all'aumento del costo del biglietto'

Seta, Federconsumatori Modena e Reggio: 'No all'aumento del costo del biglietto'

Medolla, sciopero dei dipendenti per il salario accessorio

Medolla, sciopero dei dipendenti per il salario accessorio

Modena, schianto in tangenziale: coinvolto il comandante della polizia locale Alberto Sola

Modena, schianto in tangenziale: coinvolto il comandante della polizia locale Alberto Sola