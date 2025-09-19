Partirà da domenica 21 settembre la stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria, dopo la pre-apertura avvenuta tre settimane fa, lunedì 1 settembre.
Le giornate previste per l’attività venatoria sono la domenica e il giovedì, fino alle ore 13,00 mentre dal mese di ottobre ci saranno a disposizione più giornate, come previsto dal calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare il cacciatore potrà usufruire di tre giornate settimanali a scelta per la caccia vagante e due ulteriori giornate per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, mentre le giornate di martedì e venerdì restano escluse dall’esercizio venatorio.
Per quanto riguarda le distanze minime da rispettare, per la sicurezza ambientale e agricola, non si può esercitare la caccia a meno di 100 metri dagli immobili, 50 metri dalle strade, 150 metri dagli appostamenti verso spazi sensibili e zone di protezione/ripopolamento e 150 metri dalle piste ciclabili.
È garantita la protezione delle colture agricole, frutteti e impianti di irrigazione e le attività venatorie non devono arrecare danni a queste strutture e devono avvenire in rispetto delle normative relative.
Quest’anno sono 18 le pattuglie impegnate al mattino nel controllo del territorio, mentre due sono attive nel pomeriggio, oltre al supporto di carabinieri forestali, GEV-GEL (Guardie Ecologiche Volontarie) e guardie venatorie ATC.
Caccia, domenica l'apertura della stagione: polizia provinciale al lavoro
