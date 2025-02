Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una 21enne è ricoverata in prognosi riservata dopo essere caduta sulle piste da sci a Cerreto Laghi, nel comune di Ventasso, sull'Appennino reggiano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Stando a quanto ricostruito, la ragazza stava scendendo quando ha perso il controllo su un avvallamento.Gli sci hanno preso velocità e uno si sarebbe staccato. La giovane, che indossava regolarmente il casco, è andata a sbattere contro una ringhiera di metallo che delimita la pista.È stato dato subito l'allarme al 118 che ha inviato sul posto l'elicottero che ha trasportato d'urgenza la ragazza in stato di incoscienza all'ospedale Maggiore di Parma dov'è ricoverata in rianimazione. Non risultano essere coinvolte altre persone. Sul posto la squadra di servizio sicurezza piste con gli agenti della polizia di Stato della questura di Reggio Emilia che si stanno occupando dei rilievi del caso.