Calciatore del Modena positivo al Covid

Nel giorno della ripresa degli allenamenti agli ordini di mister Mignani doccia fredda, non solo per la pioggia, sulla compagine gialloblù. La notizia di un giocatore risultato positivo al Covid. A confermarlo è la stessa società informando che si tratta di un calciatore che 'in questi giorni non ha avuto contatti con il resto del gruppo, da oggi è in isolamento precauzionale e sarà costantemente monitorato dallo Staff Medico gialloblù, come da protocollo'



Il giocatore è risultato positivo al secondo tampone, presenta una carica virale molto bassa ed è asintomatico. Il mancato recente contatto con il resto del gruppo ha limitato i provvedimenti restrittivi e di isolamento al soggetto interessato consentendo alla squadra di continuare regolamente gli allenamenti che si sono svolti oggi pomeriggio.