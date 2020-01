Cane massacrato e ucciso a Modena: Leidaa parte civile

'Ci costituiremo parte civile nel procedimento contro il proprietario del cane Zeus crudelmente ucciso' - a darne l'annuncio è Antonella Mari, presidente dell'associazione Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) di Modena.

'Anche la nostra associazione modenese ha appreso dalla stampa il crudele fatto di cronaca del cane Zeus bastonato a morte dal suo proprietario e gettato agonizzante nel cassonetto dei rifiuti, fatto accaduto a Modena in questi giorni e che ci ha fortemente indignati - afferma Antonella Mari -. Proprio per questo motivo in attesa della decisione della autorità giudiziaria, speranzosi in un rinvio a giudizio del reo responsabile di un fatto così ignobile come associazione animalista valutiamo la possibilità di costituirci in giudizio come parte civile nel processo che auspichiamo abbia corso. Ad oggi il reato di maltrattamento animali è disciplinato dall’articolo 544 ter c.p. e punisce chiunque per crudeltà e senza necessità cagiona lesione o sottopone a sevizie un animale e introduce come circostanza aggravante la morte dell’animale stesso. Con tutta probabilità anche in questo caso il responsabile del gesto incivile, crudele oltre che penalmente rilevante, si vedrà irrogare una pena di natura pecuniaria. Proprio per questo motivo noi riteniamo necessaria una revisione della normativa vigente in senso più punitivo che preveda anche la condanna detentiva almeno nei casi più gravi. In ogni modo vigileremo sull’evolversi del fatto e ci riserviamo la possibilità di costituzione in giudizio come associazione animalista. Aggiungiamo infine che nel caso i cittadini fossero a conoscenza di situazioni di maltrattamenti di animali a Modena e Provincia lo possono comunicare alla nostra pagina facebook, al nostro recapito telefonico: 3714406741 piuttosto che al nostro indirizzo di posta elettronica: modena@leidaa.info in forma privata e noi provvederemo alle verifiche e segnalazioni del caso” .