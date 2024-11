Capire e governare la complessità: la lezione del Nobel Giorgio Parisi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ho scelto di parlare di complessità, perché il mondo è diventato sempre più complesso e dobbiamo comprendere e affrontare questa complessità per poterlo cambiare. Ci sono molte cose nel mondo che dobbiamo assolutamente modificare, a cominciare dalle sfide globali legate alla sostenibilità e alla transizione ecologica.

Un punto cruciale che è stato affrontato nella COP29, di cui ancora non conosciamo i risultati definitivi, riguarda il trasferimento di risorse dai paesi ricchi ai paesi meno sviluppati. È fondamentale che i paesi più ricchi supportino quelli più poveri, che non hanno le risorse necessarie per adottare tecnologie costose per combattere il cambiamento climatico. Se non si realizza questo trasferimento, i paesi più poveri non potranno affrontare la crisi climatica, e le misure adottate nei paesi sviluppati perderanno di efficacia. Ad esempio, ridurre le emissioni di CO2 in Italia ha poco impatto se, nel frattempo, in Africa non si adottano tecnologie a basse emissioni.



Qual è il ruolo dei paesi emergenti in questo scenario?

I paesi emergenti si trovano in una posizione difficile: da una parte, devono ridurre le loro emissioni, ma dall'altra non hanno le risorse per investire in tecnologie meno inquinanti, che sono anche più costose.



Per questo motivo è necessario un trasferimento di risorse economiche dai paesi sviluppati, ma storicamente questo è sempre stato un processo difficile da realizzare. Speriamo che questa volta si riesca a fare progressi concreti.



In Italia si sta riaprendo il dibattito sul nucleare. Qual è la sua opinione sulla situazione?

Io sono piuttosto agnostico riguardo al nucleare. È vero che ci sono reattori nucleari di quarta generazione in fase di sviluppo, ma quelli di cui si parla in Italia sono ancora allo stadio di prototipo. In generale, è ragionevole che ogni nazione si concentri sulle soluzioni più adatte al proprio contesto. Ad esempio, è più conveniente installare impianti solari in Germania, piuttosto che sviluppare il nucleare in Italia? Inoltre, il nucleare richiede spazi ampi e poco popolati per ridurre i rischi in caso di incidenti. La Germania ha vaste aree non densamente popolate, mentre l'Italia è molto più densamente abitata e presenta anche sfide geologiche legate alla sismicità, quindi meno possibilità.



Il rettore di UNIMORE ha recentemente lanciato un appello per maggiori fondi per l'università. Qual è la sua opinione sulla ricerca in Italia?

Il problema principale per la ricerca in Italia riguarda i fondi per il normale funzionamento delle università, che sono stati ridotti quest’anno. Questo è un passo indietro, perché se non vengono stanziati fondi adeguati, le università non possono sostituire i ricercatori che vanno in pensione, né possono garantire il continuo sviluppo della ricerca. Questo colpisce non solo il funzionamento delle università, ma anche le capacità delle nuove generazioni di accedere a un'educazione di qualità, con effetti dannosi a lungo termine.